Il retroscena: riunione Roma in due atti. Cosa si sono detti

05/01/2026 | 23:25:11

Riunione a sorpresa in casa Roma, confermiamo quanto svelato nel corso della giornata. Riunione in due atti, con il coinvolgimento della proprietà, tra la tardissima mattinata e il primo pomeriggio. Gasperini è stato chiaro: vuole acquisti pronti e non scommesse, non giovani talenti oppure trattative da impostare adesso. L’allenatore aveva fatto i nomi in tempi non sospetti, Zirkzee e Raspadori, segue l’attaccante dell’Atletico Madrid da quando guidava l’Atalanta e a giugno vi avevamo già raccontato che era una delle sue prime scelte per la nuova Roma. Per Raspadori i contatti sono ancora vivi, una chiave possibile potrebbe essere quella di garantire un obbligo piuttosto che il semplice diritto di riscatto. Tutto questo per dare garanzie all’ex Napoli più che all’Atletico Madrid che – malgrado le smentite – ha accettato una formula non totalmente impegnativa per la Roma. Da qui il coinvolgimento della proprietà, la Roma è in ritardo e gli innesti in attacco sono fondamentali per tenere vive almeno le ambizioni di qualificazione alla prossima Champions.

Foto: sito Roma