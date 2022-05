Il retroscena: rinnovo Perisic, l’Inter ha fatto il massimo. E ha fissato un giorno limite

L’Inter ritiene di aver fatto il massimo per il rinnovo di Ivan Perisic. Ha offerto un biennale da circa 5 milioni a stagione a un calciatore reduce da una grande stagione, ma pur sempre di 33 anni. Dopo l’incontro di lunedì, le sensazioni erano positive, c’era stato un coinvolgimento diretto, ma servono i fatti. E non si vive solo di sensazioni, a maggior ragione quattro giorni dopo. Se fosse così, evidentemente Perisic avrebbe già dato la risposta. In realtà l’Inter ha comunicato al croato che avrebbe avuto tempo per una risposta definitiva entro e non oltre mercoledì 1 giugno. Può darsi che la risposta arrivi prima, magari nelle prossime ore, di sicuro non dopo. Abbiamo sempre detto che Perisic avrebbe dato la precedenza all’Inter (due settimane fa quando lo avevano mandato ovunque), abbiamo anche scherzato aggiungendo che per celebrare un nuovo matrimonio sarebbe stato necessario aspettare precauzionalmente i confetti, altrimenti sarebbe inutile parlarne. È proprio così. Da lunedì sono trascorsi ormai quattro giorni, di sicuro ci sono state proposte (troppi nomi fatti, il Tottenham di Conte va tenuto in considerazione). Se Perisic rinnovasse, bene. Se non lo facesse, l’Inter punterebbe su Gosens e andrebbe a prendere un giovane (occhio sempre a Cambiaso in scadenza tra un anno con il Genoa e che potrebbe arrivare a prescindere. L’esterno del Genoa piace anche al Napoli, che però ha preso Olivera). E Kostic? L’Inter lo apprezza ma avrebbe già il titolare con Gosens e sul serbo c’è anche la Juve. Comunque, precedenza alla risposta di Perisic, sono già trascorsi troppi giorni. Una cosa è sicura: all’Inter non interessano i giochi al rialzo.

FOTO: Twitter Inter