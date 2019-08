Il retroscena: Rigoni-Samp, nuovo contatto in serata. L’incontro per Simeone…

Emiliano Rigoni vuole a ogni costo la Samp. Ci sarà un altro contatto stasera, ma la svolta a sorpresa di ieri sera che vi abbiamo raccontato può essere davvero quella giusta, con lo Zenit disposto ad accontentare l’esterno offensivo. In attesa di sbrogliare il rebus Defrel (con Cagliari e Sassuolo interessate), la Samp si è portata avanti per Giovanni Simeone, un obiettivo di circa venti giorni fa che può concretizzarsi. Come raccontato, la Samp punta al doppio colpo. E oggi a Milano ha approfondito i discorsi per il Cholito.

Foto: Twitter ufficiale Zenit