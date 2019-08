Franck Ribery vede viola. Minima la differenza tra domanda e offerta rispetto al biennale chiesto dal francese ex Bayern. La Fiorentina offre quattro milioni più bonus a stagione, Ribery chiede 4,5 più 500 di bonus. Ma la distanza ormai è minima, la scelta è stata fatta, già nel pomeriggio è atteso il via libera per quello che sarebbe un colpo di spessore a pochi giorni dall’inizio del campionato.

Foto: Bild