Il retroscena: Ribery ha cinque offerte ma il Verona resta una pista forte

Frank Ribery vuole restare in Italia. In giornata vi abbiamo anticipato la forte irruzione del Verona, indipendente dalla situazione legata a Caprari (poi arrivato), perché Setti sta pensando di chiudere un colpo straordinario, regalando il francese svincolato a Eusebio Di Francesco. Lo stesso allenatore ha ovviamente aperto alla clamorosa svolta. Ribery ha almeno altre quattro offerte: una del Karagumruk, già segnalata, con i turchi pronti a offrire un biennale. Ma ci sono almeno tre tentazioni francesi con proposte sul punto di essere recapitate al popolare Frank. Quest’ultimo, però, vuole restare in Italia, visto che si è trovato benissimo a Firenze. Il giocatore era stato proposto ad un paio di club di Serie A, ma ora il Verona può essere una svolta imminente. Dalla clamorosa indiscrezione di oggi, siamo entrati in una fase decisiva.

Foto: Twitter Fiorentina