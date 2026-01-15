Il retroscena: Rayan, le fantasie sul blitz Lazio e una cifra proibitiva

Rayan è un grande talento, classe 2006, di proprietà del Vasco da Gama. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come l’attaccante piaccia anche alla Lazio, ma ci siamo fermati lì, non c’erano margini. E la situazione non è cambiata, tra l’altro non ci risultano blitz programmati per andare in Brasile o mandare un emissario. In tanti hanno sondato, sopratutto il Bournemouth sta avanzando con argomenti convincenti come raccontano da ieri pomeriggio da fonti brasiliane. Oggi non bastano 25 e neanche 30 milioni, bisogna arrivare a 35 con percentuali, commissioni eventuali e varie. E il Bournemouth si sta arrampicando su quella montagna, ulteriore conferma che il club di Lotito non era dentro i giochi. Anzi, probabilmente quelle fantasie (per 1000 visualizzazioni in più…) hanno fatto più male che bene. Tra l’altro Rayan è una punta centrale e la Lazio cerca una mezzala come priorità dopo le difficoltà emerse e al momento non risolte sia per Toth che per Timber.

foto x vasco da gama