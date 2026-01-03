Il retroscena: Raspadori, le parole di Simeone, l’attesa della Roma e i giorni svolta

03/01/2026 | 23:41:48

Le parole di Diego Simeone su Giacomo Raspadori fanno parte del gioco. Della serie “si sta allenando bene, situazione che non fa presagire un trasferimento, poi siamo aperti a tutto”, questa la sintesi. Ma c’è un passaggio che fa abbondantemente la differenza: l’Atletico Madrid ha accettato totalmente la proposta della Roma e se l’ha accettata c’è stato un evidente avallo del Cholo. C’è una data che fa la differenza, la Supercoppa di Spagna che si disputerà in Arabia dall’8 al 12 gennaio. E tra qualche giorno arriveranno le convocazioni, la domanda è: Jack ci sarà oppure no? Dalla risposta si capiranno molte cose, la Roma non ha intenzione – almeno in queste ore – di aspettare il rientro dell’Atletico Madrid dalla lunga trasferta. E continua a mantenersi fiduciosa sul fatto di poter regalare il primo dei due attaccanti all’allenatore (l’altro è Zirkzee e dobbiamo aspettare). Gasperini ha “battezzato” da tempo Raspadori come vi abbiamo raccontato nel corso di più esclusive: lo voleva a Bergamo un anno fa, è il primo nome che ha fatto nei primi giorni di giugno, il club è sceso in campo dal 17 dicembre. E ora bisogna solo chiudere. Raspadori ha altre proposte, ma la Roma si sente in vantaggio. E quella data, le convocazione in vista della Supercoppa spagnola, va segnata a caratteri cubitali.

Foto: sito Atletico