Il retroscena: Raspadori, la Serie A in silenzio. L’Atletico Madrid non è arrivato a 25 milioni

05/08/2025 | 22:42:37

https://football-italia.net/category/news/Giacomo Raspadori aveva chiesto lo scorso dicembre di essere ceduto, ma il Napoli gli aveva chiesto di restare. L’attaccante sarebbe stato determinante per lo scudetto e ora si riparte la pratica del “resto oppure no”, sapendo che lui vorrebbe giocare con maggiore continuità. Adesso la Serie A è abbastanza in silenzio nei suoi riguardi, dopo gli apprezzamenti dei giorni scorsi, vedremo se le cose cambieranno. L’Atletico Madrid ha mostrato interesse che deve tramutarsi in una proposta concreta: il Napoli chiede almeno 30 milioni più bonus, l’Atletico Madrid nelle intenzioni ( e senza aver mosso fin qui passi ufficiali) non arriva a 25. La partita eventualmente si giocherà sul terreno di una valutazione congrua.

Foto: Instagram Napoli

