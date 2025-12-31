Il retroscena: Raspadori, la Roma, la tempistica e la verità sull’Atalanta
31/12/2025 | 23:40:57
Giacomo Raspadori linea calda. La Roma è in pista come vi abbiamo raccontato in esclusiva lo scorso 17 dicembre dopo i passaggi precedenti. Una cosa da chiarire: il calciatore ha dato l’assenso al trasferimento, ma ha chiesto prima di trovare gli accordi con il suo attuale club. L’Atletico Madrid ha completamente aperto, ma chiede di essere accontentato sulla formula: prestito con diritto di riscatto che possa diventare obbligo, comunque con condizioni che consentano di rientrare rispetto all’investimento della scorsa estate (22 milioni di base fissa più bonus). Dopo i botti di Capodanno, saranno ore intense di lavoro perché la Roma si presenterà con l’offerta che preveda quanto richiesto dall’Atletico Madrid, passaggio imprescindibile per arrivare alla fumata bianca. Subito dopo si lavorerà per raggiungere l’intesa con l’attaccante che fin qui ha parlato con la Roma tramite i suoi agenti (contrariamente a Zirkzee che ha avuto dialoghi diretti con Gasperini, dopo quanto vi abbiamo svelato il 16 novembre). Nelle ultime 48 ore l’Atalanta ci ha davvero provato, e anche con forza, ma Raspadori ha dato priorità alla Roma. Esattamente come ha messo da parte alcune proposte arrivate da altri campionati. Ora spetta ai giallorossi non bucare i passaggi decisivi: Gasp è un grande estimatore di Jack e lo ritiene fondamentale per un salto di qualità, perfetto per il suo sistema di gioco.
