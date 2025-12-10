Il retroscena: Raspadori, la Lazio lo aveva già cercato a giugno

10/12/2025 | 15:23:44

Giacomo Raspadori è un pallino di Maurizio Sarri. Ve ne avevamo parlato in esclusiva lo scorso 9 giugno quando il blocco del mercato non era ancora ufficiale e quando si immaginava che l’attaccante avrebbe lasciato Napoli. Poi su Raspadori è piombato l’Atletico Madrid chiudendo l’operazione, ma senza soddisfazioni per il diretto interessato, pochi spezzoni e molta la panchina. La Lazio può essere una possibilità a due condizioni: a) la cessione di Castellanos, le ultime partite dell’anno solare saranno determinanti; b) una formula che consenta prima di fare un’uscita nel reparto offensivo e poi un’entrata con tutti gli incastri legati a ingaggio eccetera. Intanto, il primo indispensabile passaggio è quello di capire come la Lazio potrà fare mercato. Raspadori non vuole trascorrere altri sei mesi in apnea, ma devono esserci le condizioni giuste. Per la verità Sarri ha sempre sognato Oyarzabal per l’attacco, come svelato proprio la scorsa estate quando c’erano stati movimenti legati a Raspadori, ma la Real Sociedad lo ha blindato fino al 30 giugno 2028.

Foto: Instagram Raspadori.

