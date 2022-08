Il retroscena: Raspadori ha scelto, non cambia idea (e il campo ne risente). E Pinamonti è sulla stessa strada

Ieri vi abbiamo raccontato come per Giacomo Raspadori al Napoli sia una questione di tempo. Avevamo parlato di una chiusura programmata per la giornata di oggi, anche per la volontà del Sassuolo di risolvere questa pratica e di accontentare l’attaccante. Raspadori ha scelto il Napoli, vuole il Napoli, non cambia idea, ha un contratto che scade tra due anni, guadagna almeno tre volte in meno rispetto a quanto percepirebbe a Napoli e non intende perdere la grande occasione Champions. Il nervosismo, anche inconscio, lo porta inevitabilmente in campo. Nella gara di Coppa Italia, il Sassuolo non ha visto il miglior Raspadori, protagonista di un assist al contrario in occasione del primo gol del Napoli. Il Sassuolo sa di non poter tirare troppo la corda, sa anche di doversi accontentare di una cifra entro i 35 milioni, magari appena qualcosa in più con i bonus, non intende prendere in considerazione contropartite tecniche e non ci risultano proposte di De Laurentiis, oggi all’ora di pranzo, sotto questo aspetto. Oggi era il giorno delineato per il via libera, dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza. La stessa che ha Andrea Pinamonti che – come anticipato da giorni – ha scelto il Sassuolo. Tra il club emiliano e l’Inter c’è un accordo totale, Pinamonti ha le motivazioni giuste per far bene, Raspadori vuole il Napoli. È vero che i cavalli si vedono al traguardo, ma questo è uno scenario che ha soltanto bisogno della parole fine.

Foto: Twitter Azzurri