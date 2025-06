Il retroscena: Raspadori, futuro da decidere. Gasp lo aveva chiesto a Bergamo

04/06/2025 | 23:10:04

Giacomo Raspadori ha avuto un comportamento esemplare a Napoli: durante la sessione invernale aveva chiesto di andar via, Conte lo ha trattenuto, il suo rendimento è cresciuto e ha segnato gol pesanti per la conquista dello scudetto. Il futuro di Raspadori è da capire, all’interno di una monumentale campagna acquisti che il Napoli organizzerà. Se decidesse di andare a giocare, per non partire da seconda scelta, gli estimatori non mancherebbero. Compreso Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore della Roma, che la scorsa estate aveva forzato per Raspadori a Bergamo e aveva fatto la stessa cosa – senza successo – nell’ultima sessione di mercato. Più o meno il discorso che abbiamo fatto per Lucca, in attesa di capire se si potrà entrare eventualmente nel vivo delle trattative.

English version

Foto: Instagram Napoli