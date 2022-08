Il retroscena: Raspadori e il Napoli. Distanza minima, ecco cosa manca

Giacomo Raspadori è un promesso sposo del Napoli. L’attesa è davvero minima, indipendentemente dall’interpretazione del Sassuolo che ritiene Pinamonti un’operazione a prescindere dalla cessione dell’attaccante. Ma per il classe 2000 non ci sono più margini che possa essere trattenuto, semplicemente perchè i neroverdi hanno capito che Raspadori ha voglia di misurarsi in una piazza più importante e che c’è una distanza di ingaggio tra quanto guadagna adesso e quanto gli offre il Napoli (circa 2,5 milioni a stagione), incolmabile. Cosa manca adesso? È stata fatta tanta filosofia sulla richiesta da 40-50 milioni. In realtà, adesso il Napoli ha messo sul tavolo una proposta da 28 milioni più 5 di bonus, 2 milioni semplici da raggiungere. Il Sassuolo chiede una base di 30 più 5 di bonus. La distanza è davvero minima, il ruolo dell’agente Tinti è fondamentale, siamo in una situazione che presto verrà sbloccata in modo da portare Raspadori a indossare la maglia azzurra.

Foto: Twitter Azzurri