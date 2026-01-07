Il retroscena: Raspadori, apertura totale alla Roma. Ora si può chiudere

07/01/2026 | 23:08:10

Giacomo Raspadori alla Roma: giornata importante che conferma quanto vi avevamo svelato quattro giorni fa, il 3 gennaio vi avevamo raccontato che la fiducia del club giallorosso era assolutamente intatta, al netto di voci incontrollate relative ad altri club sul calciatore (per esempio la Lazio che mai ha approfondito). Oggi Massara ha incontrato gli agenti di Raspadori incassando un’apertura totale: ora si può chiudere, fermo restando che in queste ore l’attaccante ex Napoli si trova in Arabia per la Supercoppa spagnola. L’Atletico Madrid ha già accettato la proposta della Roma, non esiste un problema di ingaggio, la Roma confida di andare fino in fondo. Una rincorsa partita – come anticipato – addirittura lo scorso giugno, dal 17 dicembre in poi abbiamo raccontato i contatti no stop, ora il traguardo è davvero più vicino.

Foto: sito Atletico