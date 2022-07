Il retroscena: Ranocchia, il Toro apprezza e la Salernitana spera. Ma occhio all’effetto Bremer

Filippo Ranocchia è un centrocampista classe 2001 dalle indubbie qualità rientrato alla Juve dopo la buona esperienza con il Vicenza. Da settimane ha almeno 4-5 squadre che ci stanno provando. Ultima in ordine di tempo è stato il Torino che lo apprezza molto all’interno delle rivisitazione in corso. C’è un piccolo problema, l’effetto Bremer. Il difensore granata si è promesso all’Inter da dicembre, qualsiasi inserimento è stato fin qui respinto in attesa che si chiuda l’operazione tra i club. Anche la Juve ha fatto un tentativo, a chi non piacerebbe Bremer? I rapporti tra Toro e Juve non possono essere al top, a maggior ragione dopo la vicenda Gatti dello scorso gennaio. Morale: questa situazione può favorire chi, Salernitana in testa, ha puntato Ranocchia con la speranza di bruciare la concorrenza.

Foto Twitter Juventus