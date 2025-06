Il retroscena: Ranieri perplesso sul doppio ruolo, dà precedenza alla Roma. Gravina respinto

10/06/2025 | 09:15:03

Claudio Ranieri non ha accesso il semaforo verde per la panchina della Nazionale. Dopo il sì incassato dai Friedkin, il commissario tecnico ha avuto perplessità non indifferenti sul doppio ruolo, evidentemente una situazione che gli avrebbe comportato problemi ogni tipo nella gestione del doppio incarico. Quella di Ranieri è stata una riflessione profonda anche perché sarebbe dipeso soltanto da lui. Ma evidentemente ha intuito che non ci sarebbero state le condizioni migliori per portare avanti il sul discorso con la Roma utilizzando il tempo necessario per mettersi a disposizione del club. Una brutta notizia per Gravina che lo aveva indicato come prima scelta e che adesso dovrà cercare nuove soluzioni. In lista c’era anche Pioli che ha un discorso avviato con la Fiorentina.

Foto: Instagram Roma