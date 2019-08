Il retroscena: Rajkovic, no a Turchia e Qatar. Aspetta ancora il Genoa, oppure…

Il difensore Slobodan Rajkovic, svincolatosi dal Palermo, ha detto no alle proposte che gli sono arrivate dai turchi della Yeni Malatyaspor e dal Qatar. Il suo desiderio è quello di restare in Italia, spera che il Genoa sciolga le riserve sull’accordo triennale già raggiunto nei giorni scorsi. In caso contrario, valuterà altre ipotesi e confida di restare in Serie A: oggi non ci sono margini per il Parma, il Lecce è su altre piste, vedremo i successivi sviluppi.

Foto: twitter ufficiale Palermo