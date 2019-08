Il retroscena: Rajkovic, ci aveva provato il Parma. Ma il Genoa ha bruciato la concorrenza

Slobodan Rajkovic e il Genoa, nel pomeriggio vi abbiamo svelato la trattativa in stato molto avanzato per il difensore serbo classe 1989 liberatosi dal Palermo. Ci sono gli accordi sulla base di un triennale, la novità è che per Rajkovic nelle ultime ore ci aveva provato anche il Parma, ma il Genoa ha bruciato la concorrenza assicurandosi un difensore dalle indiscusse qualità.

Foto: Twitter ufficiale Palermo