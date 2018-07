Il retroscena: Rafinha per ora chiude alla Premier, vuole aspettare ancora l’Inter

Un paio di sondaggi dalla Premier, respinti al mittente. Rafinha resta aggrappato all’Inter, lo abbiamo detto e lo ripetiamo. Fino a quando ci sarà una possibilità (evidentemente ne esiste qualcuna in più…) di tornare in nerazzurro, qualsiasi altra soluzione verrà messa nel cassetto. Certo, Rafinha non potrà aspettare in eterno, ma la sua posizione oggi resta questa. E non è da escludere che più avanti cambino le condizioni del Barcellona con apertura a un nuovo prestito senza obbligo.

Foto: zimbio