Il retroscena: Rabiot, vacanze italiane. E alla Juve piace sempre…

Adrien Rabiot ha pubblicato una storia su instagram, bel panorama e mare sullo sfondo. Tutti gli indizi conducono in Italia, località scelta dal centrocampista francese per un periodo di relax. Relax obbligatorio dopo una fase burrascosa con il Paris Saint-Germain che ha messo a repentaglio anche i rapporti con la signora Veronique (la madre). La Juve prenderà almeno un altro centrocampista, Paratici ha sempre apprezzato Rabiot al punto che la scorsa estate ha incontrato almeno un paio di volte il Psg. Poi si è tirato fuori per non partecipare ad aste o aspetti morali difficili. Adesso il contratto è in scadenza, il Barcellona è stato vicinissimo, altri club lo hanno corteggiato. La Juve sa che la trattativa per Pogba è difficilissima, spera di entrare presto nel vivo per Milinkovic-Savic. Intanto, Rabiot si gode le vacanze. E la Juve osserva, chissà…

Foto: LaLigaNews