Il retroscena: Rabiot-Milan, l’assalto di Allegri e una sola possibilità di manovra

12/06/2025 | 23:50:39

L’accostamento di Adrien Rabiot a Max Allegri è automatico: hanno un grande rapporto, cementatosi durante l’esperienza con la Juventus. Ma possiamo raccontare qualche retroscena che può essere utile in prospettiva: Rabiot e Allegri si sono sentiti senza andare oltre; l’allenatore sa il centrocampista ha un eccellente rapporto con l’Olympique Marsiglia, quasi di riconoscenza perché è stato uno dei pochi club che ci hanno pensato a parametro zero; i suddetti particolari vanno oltre la clausola da 10 milioni che chiunque – anche il Milan – potrebbe pagare per portar via Adrien all’OM. E fino a quando al situazione sarà così bloccata, difficile pensare a novità di mercato. Gli scenari possono cambiare in un solo caso, se fosse Rabiot a forzare e almeno per il momento non è così.

Foto: Instagram Francia