Il retroscena: Rabiot, accordo Juve-United. Ora dipende dalla signora Veronique

C’è un accordo totale per Adrien Rabiot dalla Juve al Manchester United per una cifra di circa 15 milioni. Che per la Juve sarebbe plusvalenza piena, essendo il centrocampista francese arrivato a parametro zero. Cosa manca adesso? Il sì della signora Veronique, la temutissima mamma di Adrien, che gioca al rialzo non volendo guadagnare meno dei 7 milioni circa che il figliolo ha guadagnato nelle sue stagioni in bianconero. Il Manchester United parte da una base inferiore di un paio di milioni. Trattativa no stop o quasi, la Juve aspetta di chiudere per fiondarsi su Paredes.

Foto: twitter Juve