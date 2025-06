Il retroscena: quando Vanoli disse no al Cagliari per andare al Torino

05/06/2025 | 00:10:23

Paolo Vanoli viene accostato al Cagliari per raccogliere l’eredità di Nicola, noi continuiamo a puntare sull’opzione Pisacane per quella che sarebbe una soluzione interna. Su Vanoli possiamo raccontare un retroscena: circa un anno fa, dopo la promozione ottenuta a Venezia, era stato a un passo dal Cagliari, ma poi ha preferito accettare la proposta del Torino costringendo il club di Giulini a virare su Nicola. Una situazione che, senza escludere qualsiasi tipo di sviluppo, potrebbe incidere non poco nelle decisioni finali.

Foto: Instagram Torino