Il retroscena: quando Koopmeiners era quasi del Napoli (e poi arrivò Anguissa)

06/11/2025 | 15:25:53

Recuperare Koopmeiners è una priorità della Juventus, se consideriamo i soldi spesi nell’estate 2024 (poco meno di 60 milioni, bonus compresi) e la volontà di ridare vigore a un centrocampista che si era smarrito non soltanto per colpa sua. Spalletti che lo impiega da centrale mancino difensivo con licenza di impostare fa una cosa diversa rispetto al tourbillon del suo predecessore che lo aveva utilizzato in ruoli non suoi. E lo stesso Koop, dopo Juventus-Sporting, ha ribadito come fare l’ala al posto di Conceicao non sia la specialità della casa. Il retroscena: nel 2021, pochi mesi dopo il suo insediamento a Napoli, Spalletti aveva messo Koopmeiners in cima alla lista per il centrocampo. L’AZ Alkmaar chiedeva circa 15 milioni a titolo definitivo senza formule troppo dilazionate di pagamento, il Napoli non sarebbe arrivato a quella cifra e avrebbe voluto un prestito senza obblighi. L’Atalanta pagò 14 milioni più percentuale da futura vendita e vinse la corsa il 30 agosto 2021, il giorno dopo il Napoli annunciò Anguissa in prestito oneroso dal Fulham con diritto di riscatto a circa 15 milioni. La famosa formula che avrebbe permesso a De Laurentiis di riscattarlo nel 2022, ma in piena libertà. Di sicuro Anguissa è stato un grande acquisto, ma se avesse potuto Spalletti avrebbe preso Koop già a Napoli. Per questo motivo sta facendo di tutto per recuperarlo.

Foto: Instagram Koopmeiners