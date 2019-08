Il retroscena: Quagliarella legato alla Samp, ma ora serve un altro rinnovo

Fabio Quagliarella ha dimostrato tutta la fedeltà possibile e immaginabile alla Samp. Ha spento qualsiasi voce di mercato, ha dimostrato con i fatti il suo attaccamento alla causa. Il mercato blucerchiato dovrà obbligatoriamente vivere altri momenti importanti in entrata, dopo le tante uscite. Ma per Quagliarella, in scadenza, diventa fondamentale l’opzione rinnovo, un ragionamento che fa da settimane nella sua testa. Va in scadenza, ha sposato la Samp, ma esiste la necessità di rinfrescare il matrimonio con un prolungamento almeno fino al 2021.

Foto: Twitter ufficiale Samp