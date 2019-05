Il retroscena: Quagliarella e il Napoli, ecco la verità

L’apprezzamento è vero e sincero, quello di Aurelio De Laurentiis nei riguardi di Fabio Quagliarella. Ma fin qui si tratta di bellissime parole non certificate da un contatto diretto, né nei confronti dell’attaccante né – a maggior ragione – nei confronti della Samp. Quagliarella resterà sempre legatissimo al Napoli, rimpiange la sua vecchia esperienza finita male, ci tornerebbe di corsa. Ma dovrebbero esserci condizioni al momento difficili, non soltanto perché la Samp non lo regalerebbe, ma anche e soprattutto perché l’attaccante non ha fin qui valutato la possibilità di andare al Napoli. Non chiudiamo ogni porta, ma al momento si tratta di apprezzamenti che non è detto diventino presto una trattativa.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria