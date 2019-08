Con Laverone in uscita, l’Ascoli pensa a un nuovo terzino destro. E’ molto ben avviata la trattativa per Filippo De Col dello Spezia, ma nelle ultime ore sta avanzando la candidatura di Raffaele Pucino, che non rientra più nei piani della Salernitana, gli è stato infatti comunicato che dovrà cercarsi una nuova destinazione. E l’Ascoli può diventare un’opzione concreta, in ballottaggio con De Col.