Il retroscena: proposto Arthur, la Lazio dice no

Arthur è stato proposto alla Lazio nelle ultime ore. E la Juventus avrebbe contributo al pagamento di una buona parte dell’ingaggio. Ma Arthur non convince la Lazio, quindi i margini si sono quasi subito azzerati, al netto delle sorprese di mercato. Esattamente come mai ha convinto Lindelof, trattativa mai partita. La Lazio insisterà per Folorunsho, ha avuto una possibilità di inserirsi per Barrenechea ma prima deve pensare a qualche cessione in quel reparto. E così l’ex Juventus in uscita dall’Aston Villa non può essere una soluzione.

