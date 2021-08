Il retroscena: prima Lautaro, ora Vlahovic. Il Tottenham vuole certezze per liberare Kane

Harry Kane ha una mega proposta del Manchester City, cartellino in doppia cifra abbondante al punto da scavalcare i 150 milioni, quasi impossibile rifiutare una proposta del genere. E così da settimane e settimane il Tottenham si è messo alla ricerca di un sostituto nella speranza di trovarli rapidamente. Ha provato per Lautaro Martinez, anche con forza, ma prima che l’Inter cedesse Lukaku al Chelsea. Ora l’Inter ha chiuso le porte e il diretto interessato – tramite il suo procuratore – non ha alcun grillo per la testa. Ecco perché da diversi giorni, come anticipato, il Tottenham si è messo sulle tracce di Dusan Vlahovic e sta insistendo dopo i sondaggi fatti anche dall’Atletico Madrid. E avendo una potenziale cifra enorme in arrivo, quella di Kane proveniente dal Manchester City, non ci meraviglieremmo se gli Spurs si avvicinassero ai famosi 70 milioni chiesti dalla Viola. L’ultima decisione ovviamente sarà di Commisso.

Foto: Twitter Fiorentina