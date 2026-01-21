Il retroscena: Prati ieri sera a un passo dal Bologna. Poi…

21/01/2026 | 23:45:57

Matteo Prati ieri sera è stato a un passo dal Bologna, al punto che il Cagliari stava pensando di liberarlo per l’allenamento di oggi. Un trasferimento ormai quasi ai dettagli, all’interno di dialoghi continui tra i due club. Poi il Bologna ha deciso di riflettere ancora e il trasferimento si è bloccato. Vedremo se ci saranno margini per riaprire una trattativa ieri quasi ai dettagli, ricordiamo che anche il Genoa ci ha provato e che il Torino resta interessato ma deve affondare.

Foto: sito Cagliari