Il retroscena: Praet, scelta di Giampaolo. Ha detto al Milan che…

Il Milan ha bloccato Praet in attesa di entrare nel vivo della trattativa. Ma è una scelta fatta da parte di Giampaolo che ha detto ai suoi uomini mercato come la volontà sia quella di impiegarlo davanti alla difesa, come regista, sfruttando le sue innegabili qualità tecniche. La Samp sa di dover cedere Praet, visto che ha un contratto in scadenza tra due anni, molto presto si entrerà nella fase operativa. Andersen oggi è un’operazione più complicata, comunque non una priorità.

Foto: Twitter personale Praet