Il retroscena: Praet bloccato dal Milan. Ma ora è ultimatum Samp

Il Milan ha bloccato Dennis Praet, un notizia dello scorso 28 giugno. Sono trascorsi venti giorni e, come avete notato, Praet è rimasto lì, al suo posto. Gli sono state attribuite diverse squadre, il Leicester ha mosso i passi più concreti. Ma il belga per il momento aspetta, tornerebbe a lavorare volentieri con Giampaolo. E Giampaolo lo prenderebbe di corsa, malgrado le dichiarazioni prudenti sull’argomento durante la conferenza stampa di presentazione. Ci sono stati contatti anche nelle ultime ore, ora è giusto che il Milan decida se affondare o no, mantenendo la posizione di qualche settimana fa. Una specie di ultimatum Samp, altrimenti Praet spiccherà il volo…

Foto: Twitter personale Praet