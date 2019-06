Il retroscena: Pradè-Fiorentina, svolta in arrivo. Su altre soluzioni in serie A…

Daniele Pradè sta per tornare alla Fiorentina. Dopo la risoluzione di contratto con Pantaleo Corvino, è lui il favorito per rilevare il ruolo di direttore sportivo. E si tratterebbe di un ritorno a Firenze con la possibilità di lavorare nuovamente con il suo grande amico Vincenzo Montella. Pradè era stato accostato alla Samp, addirittura con certezza, ma senza alcuna conferma. Mentre l’opzione Fiorentina sta per concretizzarsi, i dialoghi con il nuovo patron Commisso stanno per portare all’intesa.

Foto: sito ufficiale Sampdoria