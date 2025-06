Il retroscena: Postecoglu, ciao Tottenham. Era stato proposto anche alla Roma

06/06/2025 | 18:19:35

Ange Postecoglou lascia il Tottenham, una decisione della proprietà malgrado la conquista dell’Europa League. Un rapporto tormentato, una stagione che non aveva dato grandi riscontri e che evidentemente l’allenatore non ha salvato con il trofeo che permetterà agli Spurs di partecipare alla prossima Champions League. Nelle scorse settimane, prima che entrasse nel vivo la trattativa per Gasperini (oggi ufficializzato), un intermediario aveva proposto alla Roma proprio Postecoglou, evidentemente senza margini di manovra.

