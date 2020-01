Il retroscena: Politano-Roma, disgelo a fuoco lento. E arriva l’agente di Januzaj

La Roma non ha mollato Matteo Politano, anzi. L’attaccante è tornato all‘Inter dopo la rottura dell’operazione in scambio con Spinazzola, ma il club giallorosso è ancora interessato all’esterno nerazzurro. Nelle ultime ore sono arrivati i primi segnali di disgelo (a fuoco lento) tra le parti, l’Inter vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto nell’operazione, magari legato al numero di presenze, ma quello che conta è che la trattativa prosegue e la Roma spera di trovare una soluzione. Nel frattempo, dopo i contatti dei giorni scorsi, presto arriverà in Italia l’agente di Januzaj, altro obiettivo dei giallorossi, come vi abbiamo raccontato.

Foto: Twitter ufficiale Inter