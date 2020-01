Il retroscena: Politano quasi alle lacrime, lui voleva solo la Roma (e continua a crederci). Giroud aspetta senza ansie

Chi aveva dato per concluso lo scambio Politano-Spinazzola ieri pomeriggio, ha dovuto frettolosamente cambiare più volte rotta. Un balletto quasi fastidioso, sarebbe stato più opportuno aspettare piuttosto che dire “c’è l’accordo”, “c’è la frenata”, “salta tutto”. Indipendentemente da questo, Politano c’è rimasto malissimo, quasi al limite delle lacrime perché aveva scelto la Roma con forza e convinzione, magari ancora spera che – indipendentemente da Spinazzola – si possa trovare una soluzione congrua che gli permetta di tornare a indossare la maglia giallorossa. Aveva anche fatto le foto ricordo, non sono situazioni piacevoli per un ragazzo che ha soltanto voglia di mettersi in discussione. E Giroud? Aspetta, ha sposato l’Inter, magari ci sarà qualche ritardo rispetto alla tempistica prevista. Perché, in ogni caso, si dovrà trovare una soluzione.

Foto: Twitter ufficiale Roma