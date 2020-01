Il retroscena: Politano apprezza il Napoli, solo la Roma può cambiare le carte. Le posizioni di Llorente e Januzaj

Sono ore calde per il futuro di Matteo Politano. In giornata, come raccontato, c’è stato un summit a Milano (nell’Hotel Colombo, zona Porta Venezia) tra il Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, e l’agente dell’esterno offensivo dell’Inter. Un incontro che è servito per andare avanti nella trattativa, impostata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto (i nerazzurri valutano Politano circa 25 milioni). E nei dialoghi con l’Inter può essere inserito anche Llorente (in prestito con diritto), situazione chiaramente collegata a Giroud, bloccato dall’Inter da settimane ma nel frattempo finito nel mirino del Barcellona. Politano ha apprezzato molto il pressing del Napoli, pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 2 milioni più bonus a stagione, ma ora vuole capire se ci sono dei margini di riapertura con la Roma che cambierebbe le carte. Intanto il club giallorosso valuta altri profili: piace Shaqiri, bloccato però dal Liverpool, resiste l’opzione Adnan Januzaj, l’esterno della Real Sociedad, il nome che vi avevamo anticipato diversi giorni fa.

Foto: Twitter ufficiale Inter