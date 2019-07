Dopo un lungo inseguimento, il Livorno ha ormai avuto il via libera del Milan per il prestito del portiere Alessandro Plizzari. Un profilo di assoluta qualità, i rossoneri ci puntano parecchio per il futuro e nel frattempo hanno dato il placet per una nuova esperienza in Serie B. Nel pomeriggio è atteso il definitivo via libera, ma il Livorno ha ormai in pugno Plizzari.

Foto: Twitter Milan