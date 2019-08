Il retroscena: Pjanic-Psg, ecco cosa si sono detti Paratici e Ramadani

Un incontro ieri sera. Non per parlare di Chiesa, la Juve ha capito che la Fiorentina andrà fino in fondo rispetto alla volontà di trattamento. Ma per fare un punto della situazione su Miralem Pjanic. Il Paris Saint-Germain è tornato a bussare, è una vecchia storia che si ripete considerato il gradimento già manifestato nella scorsa primavera. Paratici ha comunicato a Ramadani che il club bianconero vorrebbe tenere Pjanic, lo considera una pedina imprescindibile nello scacchiere di Sarri e che anche di fronte ad un’ipotetica offerta faraonica sarebbe quasi impossibile trovare uno spiraglio.

Foto: Twitter ufficiale Juventus