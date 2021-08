Il retroscena: Pjanic-Juve, ecco perché c’è stata una frenata. Ma esiste una speranza

e la: contatti frequenti, confermati, con il Barcellona. E poi? E poi l’aspetto economico ha fatto la differenza. Pjanic ha un ingaggio superiore agli 8 milioni a stagione, il Barcellona avrebbe contribuito per il 50 per cento, la Juve avrebbe dovuto versare circa 4 milioni netti, al netto delle mensilità già maturate di luglio e agosto. La Juve ha chiesto a Pjanic un ulteriore taglio, con tutta la buona volontà possibile la situazione si è ingarbugliata. Definitivamente? Nell’ultimo giorno di mercato non ci sono certezze assolute fino alle 20, il recente post di Pjanic ne è la riprova.