Il retroscena: Pio Esposito, no a diversi top club (United compreso). Napoli e Atalanta…

19/07/2025 | 19:13:06

Francesco Pio Esposito è un patrimonio dell’Inter, considerato assolutamente incedibile. Tutto questo malgrado una richiesta impressionante per l’attaccante classe 2005, con varie missioni degli ultimi mesi, compresa quella del Manchester United addirittura lo scorso gennaio. Ma l’Inter ha sempre resistito dinanzi a offerte importanti, negli ultimi mesi almeno una dozzina di club italiani e stranieri hanno chiesto apertura per il prestito. Impossibile. L’Inter ritiene che Francesco Pio avrà il suo spazio, anche in presenza – come spera – di Lookman. Mercoledì scorso l’Atalanta aveva provato a chiederlo all’interno dell’operazione per Ademola in nerazzurro. Nulla da fare. E nelle scorse settimane vi avevamo raccontato dell’idea del Napoli di mettere 30 milioni più bonus sul tavolo, prima di concentrarsi su altre operazioni. Per Esposito oggi c’è una sola certezza, si chiama Inter.

Foto: Instagram Esposito