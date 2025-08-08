Il retroscena: Pinamonti, quel no al Leeds (come Krstovic). E il sondaggio Atalanta

08/08/2025 | 21:46:47

Il futuro di Andrea Pinamonti è tutto da scrivere. L’attaccante potrebbe restare al Sassuolo, ma se arrivasse una proposta giusta verrebbe presa in considerazione. Possiamo dire che nelle scorse settimane Pinamonti ha detto no al Leeds che lo aveva corteggiato a lungo trovando gli accordi con il Sassuolo, lo stesso rifiuto di Krstovic rispetto alla proposta del club inglese. Negli ultimi giorni c’è stato anche un sondaggio dell’Atalanta che cerca l’attaccante in Inghilterra, vedremo le evoluzioni.

Foto: sito Sassuolo