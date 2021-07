Il retroscena: Pinamonti pallino di Capozucca. Ecco cosa può accadere

Andrea Pinamonti al momento è un attaccante dell’Inter, ha un ingaggio con base superiore ai due milioni e ricchi bonus, ma il suo mercato può decollare presto. Tutto questo perché Pinamonti ha in Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, il suo più grande estimatore. Lo stesso che, portandolo a Frosinone, poi avrebbe detto “si è dimostrato un uomo, rinunciando a diverse proposte, avrebbe guadagnato di più altrove”.

E quindi? Attenzione. Come già raccontato nei giorni scorsi, Pinamonti potrebbe anche entrare nell’operazione Nandez-Inter in compagnia di Nainggolan e dopo il prestito con diritto di riscatto che ha portato Dalbert in Sardegna. A maggior ragione se l’Olympique Marsiglia accontentasse il Cagliari per Simeone (la richiesta è di 15 milioni), a quel punto tornerebbe in ballo Keita Balde, richiesto da Simone Inzaghi e opzione assolutamente plausibile in caso di uscita di Pinamonti.

Foto: Twitter Inter