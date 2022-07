Il retroscena: Pinamonti, la Salernitana ha offerto 20 milioni. Ma l’attaccante vuole aspettare

Lo sforzo del patron Iervolino per assicurarsi Andrea Pinamonti non ha bisogno di commenti. Un investimento secco da 20 milioni, con pagamento dilazionato, per convincere l’Inter a cedere il talentuoso attaccante classe 1999. Uno sforzo incredibile da parte della proprietà, l’Inter ovviamente ha accettato riservandosi la possibilità di riacquisire il cartellino. La Salernitana confidava in una rapida definizione, al punto che aveva messo in stand-by altre operazioni ben avviate (per esempio Piatek) che possono tornare attuali. Tutto questo perché, almeno per il momento, Pinamonti non ha sciolto le riserve: nulla contro la Salernitana, ci mancherebbe, ma il desiderio di aspettare altre proposte prima di decidere. In primis l’Atalanta, a maggior ragione se dovesse partire Muriel, senza trascurare il Sassuolo.

Foto: Instagram personale