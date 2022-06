Il retroscena: Pinamonti-Atalanta, contatti veri. Distanza sulle cifre e gradimento dell’attaccante

Ci sarà un motivo se Andrea Pinamonti ha preso tempo con tutti, in modo particolare con il Monza che avrebbe voluto chiudere. L’attaccante di proprietà dell’Inter e reduce da un buonissimo campionato con l’Empoli sta valutando altre opportunità. La Fiorentina ha ormai in pugno Jovic, il Torino potrebbe essere un’idea, ma sono confermate le voci che parlano di un’irruzione dell’Atalanta. Pista che Pinamonti gradisce, profilo apprezzato da Gasperini, c’è ancora distanza sulle cifre. L’Atalanta offre qualcosa in più di 10 milioni più bonus, l’Inter chiede una ventina di milioni, i soldi che il Monza avrebbe anche messo sul tavolo se non avesse memorizzato le forti perplessità di Pinamonti.

Foto: Instagram Pinamonti