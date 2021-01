Il retroscena: Pinamonti, accordo impostato tra Inter e Benevento. Ma serve il via libera di Conte

Andrea Pinamonti resta, come anticipato, un obiettivo concreto del Benevento. Al punto che l’intesa con l’Inter potrebbe essere perfezionata già la prossima settimana in prestito con diritto di riscatto, operazione da 15-16 milioni, con una formula che permetta al club nerazzurro di controllare il cartellino. Il problema non è questo ma il via libera che deve arrivare da Antonio Conte in base alle valutazioni che l’allenatore sta facendo, partendo dal presupposto che liberare Pinamonti adesso significherebbe dover aspettare per avere un eventuale sostituto. Ecco perché la fiducia del Benevento di trovare un accordo passa attraverso il via libera, fondamentale, di Conte.

foto: Inter Sito