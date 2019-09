Il retroscena: Pillon-Triestina, non c’è intesa sullo staff. Il secondo della lista….

Nel pomeriggio vi avevamo anticipato il nome di Pillon come sostituto di Pavanel (poi esonerato), a patto di trovare un’intesa completa anche con lo staff e che potesse soddisfare tutte le parti in questione. L’intesa per ora non c’è, se si sta continuando a lavorare per capire se ci sono i margini (oggi complicati) per un accordo. il secondo della lista – come anticipato – è Andrea Sottil, contatti in corso per capire la fattibilità. Subito dopo Gautieri e Agostinelli, la Triestina cerca una soluzione alla crisi.

Foto: Zimbio