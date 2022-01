Il retroscena: Piatek, ma quale Genoa! La Fiorentina chiude. I dettagli

Krzyosztof Piatek torna in Italia. Accostato al Genoa senza un grande fondamento, corrette le voci di stamattina (anche dall’estero) che lo volevano alla Fiorentina. Operazione impostata, delineata e ormai completata con l’Hertha Berlino, chiusura prevista nella notte. Affare in prestito gratuito con diritto di riscatto: l’Hertha chiede 18 milioni, la Fiorentina offre 16 e nella notte sono previsti nuovi contatti.

Fiorentina e non Genoa per un ritorno in Italia dopo l’esperienza con gli stessi rossoblù e con il

Milan. Un’operazione che nulla cambia rispetto alla posizione viola su Vlahovic: cessione prevista in estate, dovrebbe accadere qualcosa di clamoroso per modificare gli scenari.

