Il retroscena: Petrachi, domani incontro per provare a liberarsi subito. La Roma…

La Roma ha scelto da tempo Gianluca Petrachi per la poltrona di direttore sportivo. E domani Petrachi avrà un incontro a Milano con un uomo di fiducia di Urbano Cairo per liberarsi dal Toro e per avviare presto la nuova avventura. L’incontro non sarà direttamente con Cairo, le frizioni negli ultimi otto-dieci mesi sono stati forti. Ricordiamo che Petrachi ha un contratto con il Toro che scade nel 2020 e confida che già domani si possa arrivare a una soluzione.

Foto: sito ufficiale Torino