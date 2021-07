Il retroscena: Petagna prima scelta Toro se parte Belotti. Le ultime su Messias

E cosa accadrebbe se fosse davvero divorzio tra Belotti e il Torino? La prima scelta del club granata è Andrea Petagna, malgrado le recenti dichiarazioni dell’attaccante che resterebbe volentieri a Napoli. Ci sono tracce del Torino su Petagna che risalgono addirittura alla primavera del 2020, ma a quei tempi non c’erano margini per una sua partenza. Adesso le cose possono cambiare, il direttore sportivo Vagnati è un estimatore di Petagna fin dai tempi di Ferrara. Ennesimo aggiornamento su Messias: il Torino resta in pole, non ci sono stati rilanci di altri, bisogna solo aspettare che vengano risolte alcune situazioni in uscita. Pjaca, invece, è un altro paio di maniche: proposto qualche giorno fa dal suo agente Lucci, servono altri riscontri per parlare di una trattativa.

FOTO: Twitter Napoli